Ольга Жилинская передала «спасибо» за повышение МРОТ в Брянской области

Сегодня состоялось очередное отчетное мероприятия местного руководства перед населением. Перед населением с отчётом за минувший год выступил и.о. руководителя Володарского района Брянска Михаил Дёмин.

Желающих слушать руководителя и задать вопросы было очень много. На встрече присутствовали начальники области во главе с Губернатором Александром Богомазом, а еще сенатор от Брянщины Сергей Калашников.

Граждане Володарки задавали самые различные вопросы — о благоустройстве дворов, строительстве гидропарка и др. Граждане района просили продолжения программы ремонта придомовых территорий, тревожит населения и участь гидропарка. Среди слушателей были губернатор и прежний депутат горсовета Ольга Жилинская, которая не раз критиковала чиновников. Ольга Жилинская, прошлый депутат Брянского горсовета, спросила о том, как выстраивать отношения работников и работодателей. О. Жилинская также поблагодарила А. Богомаза за подписанное трехсторонне соглашение, которое закрепило повышенный МРОТ.