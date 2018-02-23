Омелян рассказал, где создадут тестовую площадку для Hyperloop

Об этом объявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции, пишет «УП». Возвести для украинцев тестовую суперсовременную транспортную систему помогут профессионалы, строящие площадку для Hyperloop в Мексике.

Чиновник подчеркнул, что к инициативе присоединились Национальная академия наук Украины, госконцерн «Укроборонпром», Каховский завод электросварочного оборудования и остальные учреждения. Состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула в аэродинамической подушке. Предполагается, что скорость такой капсулы может превышать 500 км/ч.

Украинцы возмущены тем, что билет на рейс Львов-Жовква будет стоить 5000 грн.

«Скоростные железные дороги уходят в будущее с возникновением Hyperloop».

Более известный проект предложен североамериканским инвестором Илоном Маском, на данный момент не реализован.

Чиновник объявил, что в 2016-м году планируется начать строительство проекта на отведенной для этого площадке.

Однако, в Мининфраструктуры на все сто процентов уверены в необходимости реализации данного проекта в Украинском государстве. Власти собираются привлечь средства инвесторов. Министр также проинформировал, что компания будет называться HypeUA. В процессе испытаний пассажирская капсула разогналась до 113 км/ч, а позже ее скорость удалось поднять до 310 км/ч.

Предварительно установлено, что строительство в Украинском государстве Hyperloop обойдется вдвое дешевле возведения высокоскоростных железных дорог.