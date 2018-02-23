Определена дата переноса посольства США в Иерусалим

Источники в администрации президента США Дональда Трампа сказали, что американское посольство в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим весной этого года, на 70-ю годовщину независимости израильского государства.

По утверждению собеседников канала, посольство начнет временную работу в иерусалимском квартале Арнона, где на данный момент расположен американский консульский комплекс. Тем не менее, строение в районе Арнона будет считаться временным «домом» посольства.

Скорее всего, идет речь о предварительном, во многом символическом шаге по открытию посольства, так как завершение всей процедуры переноса основного американского представительства в израильскую столицу растянется на некоторое время. Вместе с тем, консульский департамент продолжит оказывать услуги как израильтянам, так и палестинцам.

В рамках 2-го этапа посольства США в Тель-Авиве будет «отделением» посольства в Иерусалиме.

Переезд будет завершен значительно ранее до этого того срока, который был объявлен прежде. По имеющимся данным, полный переезд дипмиссии планируется закончить к концу будущего года. Трудно себе представить болей ценный подарок.

О намерении перенести американское посольство из Тель-Авива Трамп объявил зимой минувшего года одновременно с признанием Иерусалима столицей Израиля. Он назвал решение Трампа исторически верным и справедливым шагом.

Сообщается, что перенос дипломатического ведомства США состоится в 70-ю годовщину образования израильского государства.

Напомним, 6 декабря предыдущего года президент США Дональд Трамп выступил со особым заявлением о статусе Иерусалима, а еще объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Пока не названа дата начала функционирования посольства в Иерусалиме.