От гражданства Украины отказались 24 тыс человек

5 комиссий, в которые входят сотрудники миграционного ведомства, СБУ, МВД и Нацполиции проверят законность судебных решений, которые стали основанием для выдачи украинского гражданства.

Об этом на презентации годового отчета проинформировала заместитель руководителя Миграционной службы Татьяна Никитина, информирует Depo.ua ссылаясь на Украинские новости.

Около 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства за последние три года.

В Миграционной службе сообщили, что такое огромное количество жителей, вышедших из украинского гражданства, обусловлено трудной финансовой ситуацией в государстве.

В миграционной службе также подчеркнули, что количество жителей, желающих вступить в гражданство Украинского государства, также значительно уменьшилось. Также будут проверяться сроки нахождения иностранцев, получивших украинского гражданство, на территории страны.

В 2017 г. Петр Порошенко лишил украинского гражданства 5,2 тыс. человек и предоставил гражданство 1 тыс. При всем этом российское гражданство получили 85 тыс. выходцев с Украины.