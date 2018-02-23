«Первый канал» атакует институт семьи

«Первый канал», давно ставший своеобразной площадкой для продвижения всевозможных «окон Овертона», активно включился в атаку на институт семьи и легализацию половых извращений, ведущуюся «социальным блоком» правительства, в частности, Минздравом. В таком контексте уместно разобрать сюжет программы «Время покажет» от 20.02.2018 г.

Краткая предыстория героини программы: молодая семейная женщина из Екатеринбурга Юлия Савиновских удалила себе грудь, вела дневник в соцсетях от имени трансгендера. Органы опеки заподозрили Юлию в желании сменить пол и решением суда лишили ее опекунства над двумя приемными детьми. При этом обвиняемая говорила лишь о своем творческом интересе к теме смены пола, а грудь седьмого размера она якобы удалила потому, что она доставляла ей физический дискомфорт.

С первых минут эфира «продвинутые» современные психологи в команде с двумя ведущими начали возбуждать у аудитории жалость к Юлии и выставлять ее жертвой… в другом случае мы бы уверенно сказали — «жертвой ювенальщиков», но здесь пока не будем торопиться.

Женщина, многодетная и приемная мать (помимо изъятых приемных, у Юлии осталось трое родных детей), вдруг решила почти полностью избавиться от груди и подсела на «гендерную» идеологию. Это само по себе очень странно, но спикеры в студии в первую очередь напирали на беспредел опеки. Мимо их глаз прошли строчки из решения суда — «женщина идентифицировала себя в качестве представителя мужского пола и со стремлением к социальной роли, свойственной мужскому полу». А последующий аргумент судьи — что это «противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества» — «эксперты» начали оголтело критиковать.

«А разве не каждая женщина, которая тянет на себе семью, у нас принимает на себя роль мужского пола?», — возмутилась ведущая.

«У нас сотни тысяч матерей-одиночек, который несут на себе социальную роль мужчины… Ни у кого это не вызывает никаких вопросов!», — наигранно эмоционально восклицал ведущий.

«Детьми распорядились как собачками! Достаточно ли подозрений судей и домысливания для принятия такого решения?», — наперебой кричали оба ведущих, защищая «начинающего» трансгендера.

Возможно, с матерью троих и опекуном двоих детей органы опеки поступили слишком жестоко. Вместо лишения Юлии опекунства можно было заняться индивидуальной психотерапией, погрузиться в ее проблемы, побеседовать с ней и с мужем. Благо корректоров и социальных педагогов у органов опеки хватает. Но давайте задумаемся: в России никакие трансгендеры, содомиты и прочие люди с перверсиями по закону детей воспитывать не могут. А тут вроде бы многодетная мама, да еще и с любящим мужем, потихонечку трансформирует свой «социальный пол» — и нас на главном федеральном канале приучают к этому как к абсолютной норме. Вот такое ненавязчивое, но ощутимое движение окна Овертона.

«Я не называла себя в мужском роде, не пила мужских гормонов, не планировала смену половых органов. А если я в сети назову себя божьей коровкой — кому какое дело?» — обратилась Юлия к аудитории Первого канала в записанном видеоролике.

На внешний вид героини — характерную короткую стрижку с мелированием и манеры представительницы «ЛГБТ-сообщества» — конечно же, никто в студии не обратил внимания. Ну да, при желании всегда можно сказать, что это простое совпадение или «креативный имидж», хотя посыл-то всем (особенно — молодежи) прекрасно понятен — формируется общественное мнение для принятия таких вот персонажей и их психических отклонений как нормы, а вместе с ним — и для узаконения прав на воспитание детей для всей ЛГБТ-камарильи.

«Я не хочу никого защищать, но вспомнил вот огромное количество писателей, драматургов.. тот же Толстой писал Анну Каренину от лица женщины…», — ведущий вновь начал сокрушаться и вызывать сочувствие к главной героине, павшей жертвой вируса «гендера».

Обратите внимание, у нас ежегодно более 300 тыс. случаев изъятия детей по всей стране (исходя из прошлогоднего доклада сенатора Елены Мизулиной), причем сильнее всего страдают нормальные малообеспеченные многодетные семьи. Подавляющее большинство россиян крайне негативно настроены к беспределу опеки, что понятно: для нас связка «родители — дети» — это святое, никто не имеет права ее разрывать. И тут на Первом канале нам предлагается противостояние «фашистской опеки» и «ПОЧТИ обычной многодетной семьи, разве что с НЕБОЛЬШОЙ перверсией многодетной матери, тягой к ведению дневников от имени мужчины и полному удалению груди». А если гиперболизировать эту историю, проявится сценарий «плохая опека против хорошего трансгендера, желающего воспитывать детей (в том числе и родных)». И станет понятно, откуда у этой истории растут ноги.

«Мы все обсуждаем эту семью, как будто изначально в ней есть что-то ненормальное, но что именно — мне никто так и не предъявил?» — продолжает валять дурака телеведущий, отрабатывая заданную линию.

В качестве оппонентов современным психологам и двум телеведущим выступали две немолодые дамы со старомодными прическами, с криками нападавшие на «несчастную» героиню. Досталось от них и ее мужу, который, дескать, не должен был идти на поводу у жены и разрешать ей удалять грудь.

«А это не ваше дело, какой у нее муж! Докажите сначала, что она трансгендер. Вы сейчас передергиваете, вы хотите семью наказать за все обиды на сошедший с ума мир. Но по этой логике каждый из нас завтра может превратиться неизвестно в кого. Давайте тогда всех детей у вас отнимем. А я просто хочу, чтоб дети были в семье, а не в детдоме!», — продолжил ведущий давить на жалость, делая вид, что с пострадавшей все совершенно в порядке.

А в нижней части телеэкрана тут же поползли соответствующие твиты от зрителей: «Если это его (ее) дети, какая разница в половой принадлежности?»

Вот для этого все и затевалось. Вряд ли многие помнят, что масштабный пиар истории Юлии Савиновских из Екатеринбурга начался еще в сентябре прошлого года — в программе «Пусть говорят» того же Первого канала. А месяц назад Юлия и ее муж оказались гостями ток-шоу Ксении Собчак — интервью с ними размещено на предвыборном YouTube-канале экс-ведущей «Дома-2». В той беседе Юлия более откровенна, становится очевидно, что она находится в состоянии полной психической (психологической) перестройки.

«Саму формулировку слова "трансгендер" я узнала от дочери, посмотрела блоги, которые она мне показала. Мы говорили с ней о том, что будет, если она окажется какой-то не такой. Я ей ответила, что приму ее любой. Все что касается ее лично, не касается больше никого.

Потом я изучила тему, это нашло отклик в моей душе, ведь у нас во всех людях присутствует и мужское, и женское начало. Я познакомилась с чистыми, открытыми, честными людьми — трансгендерами. У нас в стране целое сообщество людей (надо полагать, ЛГБТ-сообщество — прим. ред.), которые должны доказывать всем свое право на существование такими, какими им хочется.

Мое тело меня не устраивало, оно приносило мне дискомфорт, дисфорию, и раздражающим фактором была некрасивая, полностью выполнившая свое биологическое предназначение грудь. Я захотела немного пожить для себя, в том числе — сама распоряжаться своим телом. Если мой путь самовыражения кому-то не нравится, каждый может просто отвернуться и не смотреть в мою сторону», — рассказывает Юлия, развенчивая миф о «незначительном и неподтвержденном» характере своих странностей, усиленно создаваемый Первым каналом.

«В какой момент ты ощутила себя трансгендером?», — прямо спросила Собчак.

«Это слишком, сейчас для меня небезопасно отвечать на такие вопросы», — сказала героиня. То есть — внимание! — Юлия на самом деле признала (и далее на этом строилось все интервью), что она ЯВЛЯЕТСЯ трансгендером, а не просто развлекается в интернете.

«А готов ли ты принять Юлю как мальчика?», — интересуется затем Собчак у ее мужа.

«Как мальчика — наверное, нет», — еле выдавливает из себя смущенный муж.

Вот такие темы, понятно с каким прицелом, дружно продвигаются записным либералом «против всех» и плохо маскирующимися либералами — хозяевами Первого канала. Если этот ЛГБТ-шный «хайп» еще сочтут полезным, историю «жертвы» Юлии Савиновских наверняка продолжат.

С раскруткой этого дела как бы «случайным» образом совпало издание Минздравом РФ в начале 2018 года приказа об упрощенном порядке выдачи справок о смене пола. Нас постепенно приучают к «гибридным» семьям и людям с 20-тью и более гендеров — «социальных полов», которые уже имеют массу привилегий на Западе. Методички ООН и ЮНЕСКО требуют равноправия и дарования полной свободы на любое извращение. Вслед за телепрограммами и подготовкой общественного мнения ко «всякой небывальщине» обычно следуют соответствующие законопроекты — вот что самое тревожное.