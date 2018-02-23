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Последний бастион Европы против Джорда Сороса


Добавлено: 23 фев 2018 в 08:29, Категория: Политика
Последний бастион Европы против Джорда Сороса

Правительство Венгрии внесло в парламент пакет из трёх законопроектов против нелегальной миграции под общим названием «Остановить Сороса» (Stop Soros), сообщило 21 февраля венгерское информагентство МТИ. Инициатива Будапешта уже вызвала обеспокоенность в европейских правительственных кругах. Общий смысл этой обеспокоенности выразила немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Венгерский премьер Виктор Орбан выдаёт себя за последний бастион Европы перед победным шествием ислама».

В законопроектах предполагается усиление контроля государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием, получающими деньги из-за рубежа на сумму более 24 тысяч евро. Такие НПО, согласно документу, должны зарегистрироваться в качестве «организаций, получающих иностранное финансирование», и каждый год предоставлять подробную отчётность о движении своих средств. В случае невыполнения этих требований организации подлежат закрытию.

В большинстве случаев речь идёт об НПО, оказывающих помощь беженцам с Ближнего Востока и из Северной Африки или агитирующих за облегчение режима их въезда в Венгрию. Новые правила предусматривают 25%-ный налог на все дотации для НПО, поступающие из-за границы. Их сотрудники не будут допускаться в пограничную зону ближе чем на 8 км от границы. Временно вводимое ограничение предусматривает получение для такого допуска специального разрешения, которое будет выдаваться после проверки заявителя венгерскими спецслужбами.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Джордж Сорос осуществляет подкуп местных НПО с тем, чтобы они расшатывали внутреннюю ситуацию в стране (и других странах Европы) через приток иммигрантов из стран ислама. Хотя в действительности речь идёт далеко не только о деятельности этого престарелого миллиардера.

Ранее в Венгрии был принят закон, регулирующий иностранное финансирование национальных университетов. Данный документ обязывает иностранные учебные заведения иметь учебные площадки в стране их регистрации. В результате может быть закрыт Центрально-Европейский университет в Будапеште, созданный и существующий на средства Сороса. Будучи зарегистрированным в США, он не осуществляет там учебный процесс.

«Право-националистический премьер-министр Виктор Орбан хочет получить на парламентских выборах 8 апреля большинство в две трети для своей партии «Венгерский гражданский союз», – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, дающая понять, что в политическом отношении Венгрия с каждым днём отдаляется от «европейских ценностей». – Именно в этих целях он раскручивает истерию о якобы победном шествии ислама по Европе».

В случае если пакет законопроектов, внесённых правительством, будет принят, Еврокомиссия, скорее всего, начнёт расследование против Венгрии по признаку нарушения европейского законодательства. Однако Виктора Орбана это, кажется, мало волнует, несмотря на то что расследование может закончиться лишением Венгрии права голоса в Совете Европейского союза. Аналогичный процесс против Польши в связи с её судебной реформой уже начат. Предваряя позицию Брюсселя,Franfurter Allgemeine Zeitung откровенно замечает, что «привести в разум таких нарушителей [как Виктор Орбан. – Ред.] можно только одним способом – перекрыть им финансовую помощь».

Вместе с тем венгерский премьер имеет поддержку в обществе, и его влияние не ограничивается сегодня Венгрией. На прошлой неделе на конференции христианско-демократических партий в Будапеште он изложил свои взгляды делегатам разных стран и получил их поддержку. Ему пожелали удачи на выборах 8 апреля крупные политики из числа руководителей христианских демократов Испании, Сербии, Колумбии и других стран.

Совсем иной была реакция из Брюсселя. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн назвал Орбана «диктатором» и потребовал начать расследования против Венгрии. Уполномоченный по правам человека Совета Европы и представитель верховного комиссара ООН по правам человека изложили в адрес Будапешта стандартный набор обвинений в нарушении прав человека.

Сам Виктор Орбан, выступая с ежегодным отчётом о положении страны, обрисовал ситуацию с притоком мигрантов из мусульманских стран в мрачных красках: «Черные облака покрывают Европу. Страны перестанут существовать, Запад падёт, а Европа даже не поймет, что это вторжение». Он предсказал также появление в Европе мусульманского большинства и обвинил правительства европейских стран в слепоте и оторванности от реального положения дел. «Опасность, с которой мы сталкиваемся, пришла с Запада, от политиков в Брюсселе, Берлине и Париже. Они хотят, чтобы мы приняли политику, которая превратила их страны в мусульманские гнезда и проложила путь для упадка христианства и распространения ислама».

«Мы думаем, что последняя надежда Европы – христианство», – заявил Орбан, назвав Венгрию последней опорой в борьбе против исламизации. И добавил, что «иммиграция способствует развитию страны так же, как грипп способствует здоровью организма».

Первые жёсткие меры против иммигрантов, включая строительство заграждений из колючей проволоки на венгерской границе, правительство Венгрии приняло ещё в разгар кризиса с беженцами. В декабре 2017 года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по расселению мигрантов. Однако протесты усиливаются не только в этих странах. В Италии, где вскоре предстоят парламентские выборы, также постоянно звучит критика миграционной политики ЕС. Особые отношения связывают Виктора Орбана и руководителей баварского ХСС. Недавно он в очередной раз посетил Мюнхен, где ему был оказан тёплый прием, а его критика в адрес Ангелы Меркель осталась «не замеченной». Между тем против Орбана не прекращается кампания в западных СМИ, ему приклеивают образ диктатора, называют могильщиком демократии.

Скорого решения проблем, вызванных иммиграцией в Европу, не видно. И в этом смысле будущее Старого Света покрыто туманом. Консервативная часть европейских политических кругов принципиально не согласна с неограниченным вливанием в Европу инородного, инокультурного и инокофессионального элемента, который потенциально несёт угрозу столкновения цивилизаций. И ведущий отряд сопротивления либеральным подходам к иммиграции начинает формироваться, прежде всего, в странах, где сильны позиции католической церкви – в Польше, Венгрии, Словакии, Италии, Испании.

https://www.fondsk.ru/news/2018/02/21/viktor-orban-ostanovit-sorosa-45645.html



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Добавлено: 23 фев 2018 в 08:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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