Прежний соратник Навального подал документы на регистрацию «Партии прогресса»

На съезде «Партии Прогресса» присутствовали делегаты из 44 русских субъектов.

В частности, 21 декабря предыдущего года Виталий Серуканов обнародовал в интернете ролик, разоблачающий безответственную позицию Алексея Навального по отношению к его сторонникам.

Алексей Навальный, говоря о Серуканове, обозвал бывшего сотрудника мурзилкой — так называют «виртуальных интернет-героев, выдающих себя за кого-то другого» (по выражению корреспондента Олега Кашина). Вы книжки прочитайте про диссидентское движение, там люди по 15 лет были внедренными агентами.

«Если человек ведёт себя как мурзилка, то это всегда мурзилка», — написал политик, напомнив, что документы для регистрации партии с таким же названием и такой же символикой Серуканов подал за неделю до намеченного съезда «Партии прогресса» Навального. Зимой этого года политик сказал, что в 7-мой раз подаст документы для регистрации.

В середине зимы стало известно, что Навальный снова попробует зарегистрировать свою партию — съезд был назначен на 3 марта. Все уже напечатано — от пресс-воллов до бэйджей, — написал оппозиционер. При всем этом в качестве основной цели создания Партии прогресса Серуканов называет потребность обновления оппозиции и появления в ее рядах новых лиц и мыслей.

Серуканов обозначил, что не разговаривает с Навальным с декабря прошедшего года, когда он покинул московский штаб оппозиционера, обвинив основоположника Фонда борьбы с коррупцией в неправильной кадровой политике. Серуканов говорил, что новый руководитель штаба провалил работу штаба, в том числе той его части, которая касалась верификации подписей за Навального. «Мы не ждали, что они будут работать методами 2011 и ранее годов». «В прошедший раз Андрей Богданов переименовал [свою партию «Родная страна» в «Народный альянс» в 2013 г]". Первопричиной решения стали нарушения закона «О политических партиях», допущенные при регистрации отделений.

В конце 2014-го года Богданов проводил форум непарламентских партий «Третья сила», куда вошли различные партии, в том числе и «Гражданская позиция».

По утверждению Жданова, невзирая на возникшую ситуацию, сторонники Навального все равно проведут съезд в самом начале марта. Юрист напомнил, что незарегистрированная партия Навального ранее до этого называлась «Народный альянс». В конце декабря Минюст зарегистрировал «Народный альянс», но регистрацию получила не партия Навального, а одноименный проект Богданова. Съезд 3 марта состоится.