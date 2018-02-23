Президент Франции Макрон сыграет в сказке «Петя и волк»

В следующий четверг 1 марта в Елисейском дворце пройдет представление музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк», в которой одну из ролей сыграет президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает французский телеканал BFMTV.

Отмечается, что сказку сыграют в рамках проходящих в Париже «Елисейских четвергов», при этом музыкальное сопровождение спектакля будет обеспечивать оркестр Республиканской гвардии.

Также сообщается, что первая леди Франции Брижит Макрон в настоящее время составляет список приглашенных на вечер, кто в него войдет, на данный момент неизвестно. Также пока не сообщается, какую роль в постановке исполнит французский лидер.

Сергей Прокофьев написал симфоническую сказку для детей в 1936 году. Помимо пионера Пети и волка, действующими лицами в ней являются охотники, дедушка, кошка, птичка и утка. Каждого персонажа композитор представил отдельным музыкальным мотивом и определенным инструментом.