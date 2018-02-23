Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина «во веки веков»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал советского тирана Иосифа Сталина «кровавым злодеем» и проклял его во веки веков.

В своем Telegram-канале, вспоминая события 23 февраля 1944 года сообщил: «В истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий… Однако ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа… 23 февраля 1944 года нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники».

При этом он отметил, что часть репрессированных умерла от голода и болезней, другая часть выжила «благодаря истинной вере». Кадыров добавил, что чеченцы — «народ-воин, народ-труженик, народ-патриот» — назвали «врагом народа». Он добавил, что жители республики помнят национальную трагедию, но строят «новую Россию».