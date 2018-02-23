Руководитель Дагестана внес на рассмотрение в парламент кандидатуру нового омбудсмена республики

Сегодня, 22- февраля, Народное Собрание РД может утвердить нового уполномоченного по правам человека в регионе. Он сменил в должности Уммупазиль Омарову, которая назначена на пост министра образования и науки Дагестана. 26 января она была назначена вице-премьером руководства и главы республиканского Минобразования.

Врио руководителя Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение в парламента республики кандидатуру заместителя гендиректора Махачкалинского торгового порта Джамала Алиева на пост омбудсмена. Вечером 5 февраля руководство Дагестана было отправлено в отставку.

На протяжении 2-х лет, с 2009 по 2011 годы, занимал пост ассистента уполномоченного по правам человека в Дагестане.

Отметим, что должность республиканского омбудсмена освободилась в конце января в связи с переходом Уммупазиль Омаровой на новейшую должность — сейчас в дагестанском руководстве она управляет министерством образования и науки РД.

В Народном Собрании подчеркнули, что кандидатуру уполномоченного по правам человека в Дагестане заявляет парламент региона. «Р. Алиев занял пост первого вице-премьера», — сообщается в заявлении агентства.