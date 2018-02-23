Уполномоченный Пентагона Эрик Пахон прокомментировал сообщения о том, что в Сирию переброшены русские истребители 5-ого поколения Су-57. Операция в САР международной коалицией будет продолжена, напомнил Пэхон.

По утверждению Пахона, развертывание самолетов СУ-57 в Сирии не «соответствует заявлениям Российской Федерации об уменьшении контингента». Об этом, как передает РИА Новости, объявил уполномоченный Пентагона Эрик Пахон. «Они действительно там», — проинформировал один из них, отвечая на вопрос о перебазировании самолетов на авиабазу в Хмеймим.

Позже в Министерстве обороны РФ подтвердили подлинность этих кадров, пояснив, что эти машины будут там проходить опытно-войсковую эксплуатацию в войсковых условиях. При всем этом он обозначил, что с новыми самолетами приходят и новые боекомплекты, которые также будут апробироваться в Сирии. В интервью РИА Новости руководитель комиссии по правовому обеспечению развития компаний ОПК в государственной думе Владимир Гутенев утверждал, что переброска Су-57 на базу в Хмеймим послужит сдерживающим фактором для авиации сопредельных стран, которые временами вторгаются в воздушное пространство Сирии.

«Пентагон не считает, что эти истребители Су-57 снесут угрозу для наших операций в Сирии, и мы продолжим их выполнять должным образом», — сообщил Пахон.

Также он уточнил, что прибытие новых военных самолётов якобы противоречило бы заявлениям столицы об уменьшении своего воинского контингента в Сирийской Арабской Республике.