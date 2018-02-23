Сенатор Васильев поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

«Этот год — юбилейный. Сто лет назад была создана Красная Армия. Именно эта дата — 23 февраля — легла в основу празднования Дня защитника Отечества», — говорится в поздравлении парламентарий. Васильев заметил, что за сто лет многое, что изменилось и в стране, и армия «называется иначе — одно остаётся неизменным — любовь к родине, защита Отечества, мужество и верность присяге».

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