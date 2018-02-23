Шойгу наградил юнармейцев за спасение людей

На Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я — Юнармия» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил награды юнармейцам, спасшим людей в чрезвычайных ситуациях.

Министр поздравил участников форума с Днем защитника Отечества. Он отметил, что на данном мероприятии представлены юнармейцы со всех регионов России. Он обратил внимание юнармейцев на то, что для того, чтобы защищать родину, необязательно служить вооруженных силах.

«Для этого есть огромное количество возможностей. Можно быть великим спортсменом или артистом, можно строить города и прочее. Главное, чтобы любая ваша деятельность была посвящена процветанию Отечества, нашей родине», — сказал Шойгу.

На торжественной церемонии открытия мероприятия министр наградил знаками доблести юнармейцев, которые спасли человеческие жизни. За отвагу, проявленную при спасении утопающих, награжден Родион Терехов из Иркутской области, за спасение людей на пожаре — ростовчане Давид Ананян и Александра Трутнева.