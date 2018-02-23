СМИ: В Бильбао в столкновении с фанатами «Спартака» погиб испанский полицейский

Перед началом футбольного матча между московским «Спартаком» и «Атлетиком» испанского города Бильбао в стычке с фанатами московской команды погиб представитель баскской полиции.

Об этом в четверг вечером сообщает местное издание el Mundo. Кроме того, радиостанция Cadena Ser сообщает, что фанаты российской команды, которых собралось около сотни человек, попытались спровоцировать беспорядки вблизи стадиона Сан Мамес в городе Бильбао. Отмечается, что фанаты «Спартака» нападали на болельщиков «Атлетика» и на сотрудников полиции. Пятеро россиян были задержаны.

По предварительным данным, в ходе беспорядков были ранены два человека, один из них – полицейский. При этом отмечается, что баскский полицейский получил настолько серьезные ранения, что врачи не смогли ему помочь и он скончался в больнице.