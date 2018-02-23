Совбез ООН в пятницу проведет отложенное из-за РФ голосования по Сирии

Совет Безопасности ООН в пятницу будет голосовать за проект резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, которое позволит поставить гуманитарную помощь и осуществить эвакуацию из Восточной Гуты.Об этом сообщает Reuters.Пока не известно, поддержит ли текст резолюции Россия. В четверг из-за позиции России голосование по соответствующему проекту не состоялось. Постпред Москвы в Совете Безопасности Василий Небензя дал понять, что не проголосует за проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.Какие российские поправки внесены в текст, пока не известно. Голосование в Нью-Йорке запланировано на 11:00 утра по местному времени. Чтобы документ одобрили, необходимые 9 голосов "за" и ни одного вето со стороны постоянных членов Совета безопасности ООН России, Китая, США, Великобритании и Франции.