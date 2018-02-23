"Спартак" обыграл "Атлетик" в ответном матче 1/16 финала ЛЕ, но не прошел дальше

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли испанский "Атлетик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но вылетели из турнира по сумме встреч.

Игра, прошедшая в Бильбао в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей, в составе которых забили Луис Адриано (44-я минута) и Лоренсо Мельгарехо (85-я). У хозяев отличился Хавьер Эчеита (57-я).

Первая встреча, прошедшая 15 февраля в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба, который по сумме двух игр вышел в следующий раунд.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет в пятницу. Россию в 1/8 финала Лиги Европы представят московские "Локомотив" и ЦСКА и петербургский "Зенит".