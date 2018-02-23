Спецслужбы пресекли отправку в Москву 389 килограмм кокаина? из Аргентины

Российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Москву 389 килограммов кокаина. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

По ее словам, российское посольство 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений нескольких чемоданов с кокаином. Во время совместной операции спецслужбам обеих стран удалось заменить наркотик на муку, а в чемоданы поместить GPS-трекеры. Полицейские также прослушивала телефонные разговоры людей, причастных к попытке пересылки партии.

Буллрич сообщила, что вместо наркотиков в Россию попала мука. Она также отметила эффективность сотрудничества с российскими коллегами, которые не допустили утечек. Стоимость конфискованной партии составляет 50 миллионов долларов.

Аргентинское издание Clarin назвало имена задержанных: это Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию, и его коллега, Александр Чикало. Издание утверждает, что к наркотрафику причастен бухгалтер посольства Али Абыянов. Также упоминается некий «мистер К», который возглавлял банду.

Результаты прослушки свидетельствуют, что наркоторговцы звонили не только в Россию, но и в Нидерланды и Германию. Рассматривались такие варианты отправки, как доставка дипломатической почтой, честным самолетом или во время поездки в РФ аргентинских кадетов-полицейских.