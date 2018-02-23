США предупредили Ирак о последствиях покупки российских С-400

США предупреждают Ирак и другие страны о возможных последствиях в связи с принятием закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Сирия, Египет, Ирак и Судан являются возможными претендентами на покупку российских С-400. В свою очередь посол РФ в Багдаде Максим Максимов сообщал о новых заявках иракской стороны.

В ответ на вопрос журналиста по поводу возможной покупки Ираком комплексов С-400 Науэрт заявила, что США обсуждают со странами по всему миру о CATSAA и возможной ответной реакции. Науэрт отметила, что Вашингтон «ясно дал понять странам, с кем они работали».