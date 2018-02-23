Стала известна причина гибели пограничника на учениях во Львове

Военная прокуратура Львовского гарнизона начала расследование гибели бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины во время учебных стрельб.

Пресс-служба ведомства сообщает, что было начато уголовное производство по факту превышения военным служебным лицом кинологического учебного центра Госпогранслужбы служебных полномочий.

В ГПСУ добавили: «Установлено, что 22 февраля 2018 руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС Украины, что в пгт. Великие Мосты на Львовщине, во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту пограничной комендатуры быстрого реагирования кинологического учебного центра».

По предварительным данным, 36-летний прапорщик, получив ранение головы, погиб на территории полигона учебного центра в результате детонирования боеприпаса РПГ-7 В.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 4 ст. 426–1 УК Украины осуществляет Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство — военная прокуратура гарнизона.

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