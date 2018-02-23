Стала известна причина гибели пограничника на учениях во Львове

Показать меню
Актуально
Постпред РФ при ООН потребовал не называть российскую власть режимом - 09:16 Постпред РФ при ООН потребовал не называть российскую власть режимом Российским военным начали выдавать секретные мобильные телефоны за 115 тысяч - 09:22 Российским военным начали выдавать секретные мобильные телефоны за 115 тысяч рублей (ВИДЕО) Расплата последовала мгновенно: за нелестные слова Серебрякова о россиянах - 09:22 Расплата последовала мгновенно: за нелестные слова Серебрякова о россиянах придется дорого заплатить Высокопоставленная делегация КНДР посетит церемонию закрытия Олимпиады-2018 - 09:27 Высокопоставленная делегация КНДР посетит церемонию закрытия Олимпиады-2018 Саша Черно стала еще красивее - 09:28 Саша Черно стала еще красивее Госдуму закроют до президентских выборов - 09:33 Госдуму закроют до президентских выборов Рособрнадзор решил ввести в ЕГЭ моделирование виртуальной реальности - 09:33 Рособрнадзор решил ввести в ЕГЭ моделирование виртуальной реальности Европейский институт будет судиться с Рособрнадзором - 09:40 Европейский институт будет судиться с Рособрнадзором Русские изобретения, которые в Европе и США выдали за свои - 09:42 Русские изобретения, которые в Европе и США выдали за свои Россия направила на Донбасс "гумконвой" - 09:49 Россия направила на Донбасс Украинский воин погиб в результате неосторожного обращения с оружием - 09:49 Украинский воин погиб в результате неосторожного обращения с оружием Трамп предложил вооружить учителей, чтобы избежать школьной стрельбы - 09:56 Трамп предложил вооружить учителей, чтобы избежать школьной стрельбы Киев забыл про обещания «Евромайдана», — Amnesty International - 09:56 Киев забыл про обещания «Евромайдана», — Amnesty International В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра - 09:58 В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде? - 09:58 Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде? Какие подарки получат защитники Отечества и дамы — выяснили эксперты - 10:02 Какие подарки получат защитники Отечества и дамы — выяснили эксперты Харви Вайнштейн будет использовать в свою защиту слова Дженнифер Лоуренс, - 10:07 Харви Вайнштейн будет использовать в свою защиту слова Дженнифер Лоуренс, Гвинет Пэлтроу и Мерил Стрип
» » Стала известна причина гибели пограничника на учениях во Львове

Стала известна причина гибели пограничника на учениях во Львове


Добавлено: 23 фев 2018 в 20:56, Категория: Украина

Военная прокуратура Львовского гарнизона начала расследование гибели бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины во время учебных стрельб.

Пресс-служба ведомства сообщает, что было начато уголовное производство по факту превышения военным служебным лицом кинологического учебного центра Госпогранслужбы служебных полномочий.

В ГПСУ добавили: «Установлено, что 22 февраля 2018 руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС Украины, что в пгт. Великие Мосты на Львовщине, во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту пограничной комендатуры быстрого реагирования кинологического учебного центра».

По предварительным данным, 36-летний прапорщик, получив ранение головы, погиб на территории полигона учебного центра в результате детонирования боеприпаса РПГ-7 В.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 4 ст. 426–1 УК Украины осуществляет Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство — военная прокуратура гарнизона.


Фото:
Стала известна причина гибели пограничника на учениях во Львове


Материалы по теме:

Гибель пограничника на учениях: появились подробности трагедии
«Всушник» расстрелял сослуживцев из гранатомета под Львовом
На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник
Во Львовской области на учениях погиб пограничник
Добавлено: 23 фев 2018 в 20:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Александр Горшков: Жалко Женю, но к сожалению, так получается, что первое место оно одно

Александр Горшков: Жалко Женю, но к сожалению, так получается, что первое место оно одно

Алина Загитова: Руки дрожали, но тело запомнило, что я много раз делала на тренировках

Алина Загитова: Руки дрожали, но тело запомнило, что я много раз делала на тренировках

Только Россия может предотвратить взрыв пороховой бочки на Ближнем Востоке, — СМИ Германии

Только Россия может предотвратить взрыв пороховой бочки на Ближнем Востоке, — СМИ Германии

Телеграмма Путина обезоружила разведку Эстонии

Телеграмма Путина обезоружила разведку Эстонии

Загрузка...



Лента новостей
Ученые настаивают на абсолютной безопасности ГМО - 08:14 Ученые настаивают на абсолютной безопасности ГМОШайба Анисимова помогла "Чикаго" победить "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ - 08:06 Шайба Анисимова помогла МОК: Считаем, что правильно сделали, допустив российских спортсменов до Олимпиады-2018 - 07:59 МОК: Считаем, что правильно сделали, допустив российских спортсменов до Олимпиады-2018После наезда автомобиля на группу людей в Новосибирске возбуждено дело - 07:46 После наезда автомобиля на группу людей в Новосибирске возбуждено делоБитва в стране Басков: Радикалы вооружались и готовились к встрече российских фанатов — подробности - 07:43 Битва в стране Басков: Радикалы вооружались и готовились к встрече российских фанатов — подробности (ФОТО, ВИДЕО)Продажи смартфонов снизились впервые в истории - 07:42 Продажи смартфонов снизились впервые в историиШайба и две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Каролину" в матче НХЛ - 07:35 Шайба и две передачи Малкина помогли Швейцарские горнолыжники — олимпийские чемпионы Пхёнчхана-2018 в командном турнире - 07:29 Швейцарские горнолыжники — олимпийские чемпионы Пхёнчхана-2018 в командном турниреНа Пионерской станции в Петербурге драка остановила движение поездов - 07:23 На Пионерской станции в Петербурге драка остановила движение поездов«Беспредел» — в Совфеде прокомментировали драку украинского эксперта с Норкиным в эфире НТВ - 07:14 «Беспредел» — в Совфеде прокомментировали драку украинского эксперта с Норкиным в эфире НТВЭксперты рассказали, как лучше всего наладить питание ребенка - 07:13 Эксперты рассказали, как лучше всего наладить питание ребенкаВ Перми будут судить организаторов сети онлайн-казино - 07:07 В Перми будут судить организаторов сети онлайн-казиноМосквич будет судиться с больницей из-за незаживающего «шва Франкенштейна» - 07:00 Москвич будет судиться с больницей из-за незаживающего «шва Франкенштейна»Новый планшет Huawei засветился в Сети (ФОТО) - 06:49 Новый планшет Huawei засветился в Сети (ФОТО)
Последние новости
В Сирии замечены еще два Су-57 - 09:10 В Сирии замечены еще два Су-57 Манафорта обвинили в выплате денежных средств европейским политикам от лица партии Януковича - 09:10 Манафорта обвинили в выплате денежных средств европейским политикам от лица партии Януковича Докучаевск: Интенсивность обстрелов резко возросла, стрельба из нескольких точек - 09:07 Докучаевск: Интенсивность обстрелов резко возросла, стрельба из нескольких точек Российский политолог побил скандального польского журналиста — опубликованы кадры боя (ВИДЕО) - 09:03 Российский политолог побил скандального польского журналиста — опубликованы кадры боя (ВИДЕО) "Хьюстон" одержал 11-ю победу подряд в чемпионате НБА, обыграв "Миннесоту" - 08:58 Торжественные мероприятия в честь 100-летия РККА на Северном флоте продолжатся до 25 февраля - 08:57 Торжественные мероприятия в честь 100-летия РККА на Северном флоте продолжатся до 25 февраля Новый смартфоны Sony засветились в Сети (ФОТО) - 08:50 Новый смартфоны Sony засветились в Сети (ФОТО) Обстрелы и провокации. В Луганском взрывной волной повреждены дома местных жителей - 08:47 Обстрелы и провокации. В Луганском взрывной волной повреждены дома местных жителей Монотонный грохот всю ночь. Волноваха и Новотроицкое содрогались от обстрелов - 08:47 Монотонный грохот всю ночь. Волноваха и Новотроицкое содрогались от обстрелов Разработанный в российской столице сервис утилизации подарков даст возможность обменять носки - 08:43 Разработанный в российской столице сервис утилизации подарков даст возможность обменять носки на букет цветов Экс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показаний - 08:43 Экс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показаний Фазель: сейчас никто не рискнет предсказать, примут ли игроки НХЛ участие в ОИ-2022 - 08:37 Фазель: сейчас никто не рискнет предсказать, примут ли игроки НХЛ участие в ОИ-2022 Баскетбольный зал ОИ-2008 станет площадкой для хоккея на Играх-2022 - 08:26 Баскетбольный зал ОИ-2008 станет площадкой для хоккея на Играх-2022
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"