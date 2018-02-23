Стало известно, в каких жутких условиях живут заключенные в ОРДЛО

Более 16 000 осужденных, оставшихся в ОРДЛО, находятся в тюрьмах в ужасных условиях.

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщает: «Вследствие обстрелов учреждений погибли 10 осужденных, 23 получили ранения. Почти во всех колониях есть проблемы со свето-, водо- и теплоснабжением. В холодный сезон температура в некоторых камерах падает до 5 градусов по Цельсию.

Нарушены буквально все социальные права, касающихся осужденных: ужасные условия содержания, недостаточное питание, отсутствие фактической медицинской помощи».