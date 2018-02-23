Телеграмма Путина обезоружила разведку Эстонии

Россия – Прибалтика, последние новости – 23 февраля. Владимир Путин, несмотря на заявление разведки Эстонии о том, что Россия якобы пытается принизить значение столетия республики, направил Керсти Кальюлайд телеграмму с поздравлением.

Посольство РФ в Эстонии на своей странице в Фейсбуке проинформировало о том, что российский лидер Владимир Путин по случаю празднования национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики направил главе Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление, в котором пожелал всем жителям страны счастья, благополучия и всего самого доброго.

Следует отметить, что незадолго до этого департамент внешней разведки Эстонии издал доклад «Эстония в международной среде безопасности». Среди прочих утверждений в документе было заявлено, что Россия якобы предпринимает попытки принизить значение столетия Эстонской Республики. Об этом информирует интернет-издание «Спутник».