Трамп анонсировал крупнейший в истории пакет санкций против КНДР

США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, в который включены 56 судов и компаний.

Так, президент США Дональд Трамп отметил: «Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил. (В список санкций) будут включены 56 судов, судоходных компаний и торговых бизнесов, которые помогают Северной Корее избегать санкций».