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» » Трамп анонсировал крупнейший в истории пакет санкций против КНДР

Трамп анонсировал крупнейший в истории пакет санкций против КНДР


Добавлено: 23 фев 2018 в 19:25, Категория: Украина
Трамп анонсировал крупнейший в истории пакет санкций против КНДР

США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, в который включены 56 судов и компаний.

Так, президент США Дональд Трамп отметил: «Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил. (В список санкций) будут включены 56 судов, судоходных компаний и торговых бизнесов, которые помогают Северной Корее избегать санкций».



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Добавлено: 23 фев 2018 в 19:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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