Трамп в который раз призвал разрешить учителям носить оружие в школах

Кроме этого, как пишет сайт Би-Би-Си, Трамп поддержал давнее предложение государственной стрелковой ассоциации разрешить учителям и другим сотрудникам школ носить оружие.

По утверждению Трампа, учителя могут скрытно носить огнестрел, а стрелять их научат на особых курсах.

В прошедшую среду выжившие после стрельбы во Флориде воспитанники и учителя школы направились в столицу штата, чтобы удостоверить законодателей ограничить реализацию полуавтоматического оружия.

По мнению руководителя Белого дома, если бы в момент нападения у кого-то из учителей было оружие, катастрофа могла бы закончиться «очень быстро» и «менее печально».

«Они бы проходили специальную подготовку», — проинформировал президент.

Трамп также раскритиковал создание свободных от оружия зон на территории школ.

Президент США Дональд Трамп поручил в начале рабочей недели Министерству Юстиции подготовить соответствующие регулировки для ввода запрета на применение измененных стволов для стрельбы из автоматизированного оружия, так и автоматического.

По его мнению, именно такие зоны выбирают «маньяки, так как они все являются трусами». «Они думают: „Давай зайдем и нападем, так как нам не угрожает ответный огонь“, — объявил руководитель Белого дома». В среднем такие нападения длятся около 3-х минут, а милиция прибывает на место происшествия через пять-десять минут. Также он пообещал усилить систему проверок при входе в учебные заведения. Один из бывших учащихся данного заведения — девятнадцатилетний Николас Круз открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек, еще 14 получили ранения. Юноша был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая применяется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а кроме этого имел при себе большой запас патронов.

После данной бойни в США с новой силой возобновились дискуссии об ограничениях оборота оружия. Выдержки из нее распространил Белый дом.