Ученые рассказали о неожиданной опасности просмотра телевизора

Проведение большого количества времени у телевизора увеличивает риск венозного тромбоза. К такому выводу пришли ученые из Миннесотского университета в США, об их работе пишет Science Daily.Медики на протяжении 24 лет следили за здоровьем 15 тысяч американцев возрасте 45-64 лет, регулярно проводя опрос об их состоянии и образе жизни. За это время был зафиксирован 691 случай венозного тромбоза.При этом выяснилось, что те, кто регулярно проводили значительное количество времени у телевизора, страдали от недуга в 1,7 раза чаще. Повышенный риск тромбоза сохранялся у участников с одинаковым весом и объемом физических нагрузок.