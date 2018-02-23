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Ученые рассказали о неожиданной опасности просмотра телевизора


Добавлено: 23 фев 2018 в 13:42, Категория: В мире
Ученые рассказали о неожиданной опасности просмотра телевизора
Проведение большого количества времени у телевизора увеличивает риск венозного тромбоза. К такому выводу пришли ученые из Миннесотского университета в США, об их работе пишет Science Daily.

Медики на протяжении 24 лет следили за здоровьем 15 тысяч американцев возрасте 45-64 лет, регулярно проводя опрос об их состоянии и образе жизни. За это время был зафиксирован 691 случай венозного тромбоза.
При этом выяснилось, что те, кто регулярно проводили значительное количество времени у телевизора, страдали от недуга в 1,7 раза чаще. Повышенный риск тромбоза сохранялся у участников с одинаковым весом и объемом физических нагрузок.


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Добавлено: 23 фев 2018 в 13:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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