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» » Украинский эксперт рассказал о драке в эфире российского ТВ с ведущим Норкиным (ВИДЕО)

Украинский эксперт рассказал о драке в эфире российского ТВ с ведущим Норкиным (ВИДЕО)


Добавлено: 23 фев 2018 в 01:42, Категория: Новости на сегодня
Украинский эксперт рассказал о драке в эфире российского ТВ с ведущим Норкиным (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», 22 февраля в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ произошла драка.

Украинский политолог Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим Андреем Норкиным, из-за своего хамского высказывания о Донбассе, прокомментировал инцидент.

«Что касается сегодняшнего инцидента, драки, я даже дракой это даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось», — сказал он, добавив, что его «взорвали эмоции», когда немецкий депутат Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны ВСУ.

«Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне», — нагло заявил политолог.



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Добавлено: 23 фев 2018 в 01:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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