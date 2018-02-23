Украинский эксперт рассказал о драке в эфире российского ТВ с ведущим Норкиным (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», 22 февраля в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ произошла драка.

Украинский политолог Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим Андреем Норкиным, из-за своего хамского высказывания о Донбассе, прокомментировал инцидент.

«Что касается сегодняшнего инцидента, драки, я даже дракой это даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось», — сказал он, добавив, что его «взорвали эмоции», когда немецкий депутат Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны ВСУ.

«Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне», — нагло заявил политолог.