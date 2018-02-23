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«Укравтодор» намерен увеличить штрафы за превышение скорости


Добавлено: 23 фев 2018 в 23:38, Категория: Политика
«Укравтодор» намерен увеличить штрафы за превышение скорости
И. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак считает необходимым увеличить суммы штрафов за превышение скорости на дорогах, а также усилить штат полиции.

"Нам не хватает полиции, которая бы штрафовала нарушителей скоростного режима" – сказал он.

"Мы можем прописать ограничение в 40, 50, 60 км/ч, но если некому штрафовать за превышение скорости, то закон не будет работать. Это первоочередная задача – усиление полиции и увеличение штрафов", – заявил глава "Укравтодора".

Он также считает, что для решения вопроса превышения водителями скорости и, соответственно, для снижения уровня смертности на дорогах необходимо построить автоматическую систему контроля скорости, изменить закон о фотофиксации.

"Только так мы получим реальный результат относительно нарушения скоростного режима и сокращения смертности. Но я осознаю: это непопулярное мнение, особенно среди водителей", – отметил Новак.

Он также подчеркнул, что решение вопроса увеличение предельной скорости на дорогах – в первую очередь, за полицией, коммунальными властями или владельцами дорог.

"Они должны решать, какая должна быть скорость. Если есть возможность и дорога – на две-три-четыре полосы, то, конечно, можно увеличить скорость на ней", – сказал глава "Укравтодора".

"Мы предложили основное общее условие по дорогам в населенных пунктах: с 60 км/ч снизили до 50 км/ ч. В других странах, например в ЕС, идут переговоры на предмет снижения еще с 50 км/ч до 30 км/ч в специальных зонах, в центре городов", – добавил Новак.


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Добавлено: 23 фев 2018 в 23:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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