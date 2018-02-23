«Укрзализныця» подписала с GE договоры на поставку и модификацию локомотивов

В частности, подписано рамочное соглашение между «Укрзализныцей» и GE по 15-летнему партнерству по обновлению и модернизации подвижного тягового состава. Об этом сообщается на Урядовом портале.

Рамочное соглашение предусматривает производство до 225 новых и модификацию 75 старых магистральных дизельных локомотивов со значительной степенью (до 40%) локализации в Украинском государстве. Их производство начнется в США, а первые поставки в Украинское государство запланированы уже на эту осень. Рамочное соглашение предусматривает, что с течением времени уровень локализации будет доведен до 40%, объем поставок локомотивов GE указанной серии «Evolution» до 2034-ого достигнет 225. «Я выражаю твердую уверенность, что будет проголосован совсем скоро в первом чтении, будет завершена короткая дискуссия и будет принят закон об Антикоррупционном суде», — объявил П.Порошенко перед подписанием соглашения между ПАО «Укрзализныця» и General Electric Transporation в конце рабочей недели в Киеве.

«Всего планируется поставка 225 локомотивов General Electric серии Evo». Сумма договора составила 1 млрд долларов, сообщает «Информ-UA» ссылаясь на «Delo.ua». В США их производство стартует в скором времени.

Также отмечается, что украинские учреждения, которые будут привлечены в кооперацию и сертифицированы General Еlectric, смогут стать поставщиками товаров и услуг для GE и иных разработчиков при реализации одинаковых проектов в остальных государствах. По его словам, на этом этапе идет речь об использовании украинской составляющей уже на 40%.

Поэтапно уровень локализации будет доведен до 40%. Планируемый срок поставки — октябрь 2018 г. - 1 квартал предстоящего 2019 г.

Также при помощи General Electric, планируется создание центра сервисного обслуживания новейшей техники.

Технические данные: ТЭ33А (на фото) — односекционный шестиосный локомотив мощностью 3356 киловатт (4500 лошадиных сил) с двенадцатицилиндровым четырёхтактным V-образным дизелем, конструкционная скорость — 120 км/час. «Партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с украинскими предприятиями», — крупнейшая, подчеркнул Е. Кравцов. В «Укрзализныце» объясняют, что это грузовые тепловозы обновленного поколения с асинхронными тяговыми электродвигателями мощностью 3356 киловатт. Как известно, данные тепловозы производит локомотивный завод в Астане. До этого премьер Украины Владимир Гройсман объявил, что «Укрзализныця» рассчитывает на начало общего производства локомотивов с американской компанией General Electric в текущем 2018-ом году.