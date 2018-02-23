В День Защитника Отечества Главное командование ВМФ примет участие в открытии выставки «100 лет Рабоче-Крестьянскому Красному Флоту» в Центральном Военно-Морском Музее

В День Защитника Отечества представители Главного командования ВМФ, Военного Учебно-научного центра Военно-Морского Флота примут участие в ряде мероприятий, которые состоятся в Центральном Военно-Морском Музее. В частности, в Атриуме музея в 10.30 состоится прием в ряды «ЮНАРМИИ» около 150 учащихся школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в 12.00 Центральный Военно-Морской музей представит уникальную выставку, посвященную 100-летию со дня создания Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) .

Посвященная событиям вековой давности выставка расскажет о Ледовом походе Балтийского флота, когда 19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт.

На выставке будут представлены живопись и скульптура, первые награды революционных моряков, их оружие и обмундирование, уникальные документы тех лет и модели первых советских кораблей. Выставка обещает быть интересной и для людей старшего поколения и для молодежи, которой 23 февраля будет в музее особенно много.

После завершения этих двух мероприятий для гостей выставки и юнармейцев будет дан праздничный концерт. Все желающие в этот день смогут посетить залы постоянной экспозиции музея, где запланированы тематические экскурсии в исполнении курсантов Морского Корпуса Петра Великого, встречи с ветеранами ВМФ, а также мероприятия в кинолектории Центрального Военно-Морского музея.