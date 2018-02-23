В Египте жестоко убили украинку: появились детали

Вчера в Египте, в Хургаде убили 27-летнюю гражданку Украины, проживавшую там в гражданском браке с египтянином.

Спикер Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил: «Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле посольства Украины в Египте».

При этом местные СМИ отмечают, что украинка работала в местном отеле, а ее муж — в супермаркете. Именно он, по данным журналистов, обнаружил тело в квартире, которую они вместе снимали. Сообщают, что девушке нанесли около 10 ударов ножом.