В Польше украинцы напали на патрульных, есть раненые

В польском городе Згеже группа украинцев и грузин напала на полицейских, в результате чего есть раненые.

Данный инцидент произошел глубокой ночью. Полицейский патруль заметил группу мужчин, распивавших алкоголь в неположенном месте и ведущих себя агрессивно. Правоохранители попытались их идентифицировать, однако те начали бросать камни и брусчатку в полицейских, после чего патрульные сделали несколько предупредительных выстрелов.

В результате конфликта пятеро нападавших получили ранения ног, всего задержано 13 человек. По информации, задержанные являются гражданами Украины и Грузии. Кроме того, в столкновениях травму головы получил один из патрульных. Полиция принимает первоочередные меры для этого устанавливаются личности задержанных и опрашиваются свидетели.