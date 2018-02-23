Великий пост 2018, первая неделя, воскресенье - Торжество Православия, особенности богослужения, история праздника, меню дня.

В воскресенье 25 февраля первой недели Великого поста служится литургия Иоанна Златоуста. В этот день верующие могут причаститься, предварительно исповедовавшись у священника. В первую Неделю Великого поста Русская православная церковь отмечает праздник ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. Этот праздник установлен еще в начале IX века, после того, как была одержана победа над иконоборческой ересью.

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В VII веке среди ряда христиан распространилось учение, согласно которому святые образы приравнивались к идолам. По свидетельству современников, некоторые основания для таких заявлений были, хотя основную причину возникновения иконоборчества исследователи видят в борьбе политических течений, а также в развитии ереси монофизитства.

Великий пост 2018, Неделя Торжества Православия, особенности службы и трапезы

В результате усиления иконоборчества было уничтожено множество восточнохристианских памятников – писаных икон и мозаик. Это послужило одним из оснований для последующего разделения христианской церкви на восточную (православную) и западную (католическую) ветви.

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После божественной литургии в воскресенье, в честь праздника Торжество православия, в храмах служится Чин Торжества Православия. Во время этого богослужения, священство выходит на середину храма и служит перед расположенными на аналоях иконами Спасителя и Божией Матери.

Великий пост 2018, Неделя Торжества Православия, особенности службы и трапезы

Священнослужители молятся Господу об укреплении православных христиан в вере и возвращение на путь истины всех отступившихся от Церкви. Затем диакон возглашает Символ веры. В особых случаях, в этот момент произносится анафематствование. Затем в воспоминание всех усопших, подвизавшихся в вере православной, поется Вечная память. После этого торжественно возглашается многолетие ныне живущим. Чин Православия заканчивается пением Тебе Бога хвалим. После этого все присутствующие в храме прикладываются к иконам.

Великий пост 2018, Неделя Торжества Православия, особенности службы и трапезы

В Великий пост в воскресный день можно готовить пищу с растительным (постным) маслом. Утром можно приготовить оладьи, которые хорошо покушать с вареньем или джемом. К обеду хорошо сварить густой борщ с фасолью, заправленный обжаркой на растительном масле из моркови и лука с томатом.

Великий пост 2018, Неделя Торжества Православия, особенности службы и трапезы

Можно приготовить салат с морепродуктами или горибами, а также сделать манты с начинкой из тыквы, картофеля и лука в равных пропорциях, с добавлением растительного масла. На ужин можно сделать овощной плов или тушеную на растительном масле капусту.

В воскресенье после литургии день можно выпить немного красного вина для поддержания сил.