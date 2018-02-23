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Воробьев поздравил граждан Подмосковья с наступающим Днем защитника Отечества


Добавлено: 23 фев 2018 в 23:09, Категория: Политика
Воробьев поздравил граждан Подмосковья с наступающим Днем защитника Отечества

Поздравление депутата национальной Думы РФ Владимира Катенева с Днем защитника Отечества! Конечно, сегодня самые тёплые слова я хочу адресовать нашим ветеранам, поколению победителей — битва за столицу Российской Федерации, битва за Сталинград, которой в том году исполнилось 75 лет — ваши подвиги всегда будут для нас примером мужества и слабости к отчизне.

Он подчеркнул, что на территории Подмосковья расположены около 470 войсковых подразделений, среди них Кантемировская, Таманская дивизии, популярные подразделения в Кубинке, в Солнечногорске, дивизия имени Дзержинского, а еще «Русские витязи», «Стрижи», кроме того, работают поисковики, юнармейцы, работники ДОСААФ. Однако неизменными всегда остаются мужество, самоотверженность и верность долгу наших солдат и офицеров.

Сегодня Вооруженные силы РФ стремительно модернизируются, в войсках появляется современная техника и оружие. С течением истории изменяется многое, однако настоящие мужские качества — воля, сила духа и ответственность — всегда остаются неизменными.

От всей души желаю иркутянам, всем, кто несет службу, доброго здоровья, мира и благополучия!

23 февраля стал символом доблести и патриотизма, готовности в любой момент встать на защиту дома, семьи, Родины. Мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь и судьбу нелёгкой воинской службе, кто сегодня служит безопасности и процветанию Родины, сохраняя приверженность высоким идеалам гражданственности и патриотизма, кто своим честным трудом укрепляет обороноспособность и экономику, несёт ответственность за ее развитие. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В сей день мы вспоминаем подвиги тех, кто не вернулся с полей сражений.

В преддверии Дня защитника отечества работники государственной автоинспекции на трассах Орла поздравляли мужчин — участников дорожного движения.

Уважаемые ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил! С особым чувством я отдаю дань уважения за мир и безопасность страны и выражаю слова признательности ветеранам ВОВ и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто на текущий момент исполняет собственный воинский долг. Желаем всем мирного неба, уверенности в следующем дне, благополучия, счастья и непоколебимого здоровья! Примите откровенные пожелания с Днем защитника Отечества!

Для нашей страны, для нашего Подмосковья — это особый праздник.



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Добавлено: 23 фев 2018 в 23:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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