Возле КПВВ «Майорск» боевики перебили линию электропередач

Сегодня энергетики восстановили электроснабжение на КПВВ «Майорск» и Зайцево.

Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил:"Спасибо ремонтникам и всем причастным за оперативность и профессионализм».

Известно, что воздушная линия 10 кВ «Майорск-Курдюмовка», от которой питается КПВВ «Майорск» и улица Станция Майорск поселка Зайцево была повреждена вчера в ходе обстрела. В то же время, на работу КПВВ это не повлияло, однако, без электричества осталась сотня жителей поселка.

Жебривский подчеркнул: «Поскольку улица запитана от сетей Укрзализныци, ее региональный филиал — „Донецкая железная дорога“ обратилась в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня для обеспечения безопасного доступа ремонтников к поврежденной линии. Сегодня около 10 утра гарантии безопасности и разрешение на проведение работ были получены».