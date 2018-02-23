В Пентагоне прокомментировали сообщения о переброске русских Су-57 в Сирию

По утверждению уполномченных международной коалиции во главе с США, русские истребители 5-ого поколения Су-57, расположенные в Сирии, не представляют угрозы для их самолетов. С таким заявлением выступил уполномоченный Минобороны США Эрик Пахон, пишет «Российский Диалог» ссылаясь на LigaNews. Уполномоченный Пентагона подчеркнул, что пополнение ВКС РФ в Сирии новыми самолетам не соответствует объявленному Россией уменьшению численности сил в арабской республике. До этого источник в Минобороны подтвердил РБК информацию ряда СМИ о появлении на базе Хмеймим истребителя 5-ого поколения Су-57.

Ранее говорилось, что юзеры социальных сетей увидели в небе над военной {4} Хмеймим два истребителя 5-ого поколения Су-57, 4 истребителя Су-35 и 4 штурмовика Су-25.

По сути, это первое подтверждение появления на Ближнем Востоке многофункциональных истребителей 5-ого поколения (Т-50), разрабатываемых в ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА».

Вместе с этим, специалист заявляет, что если РФ осуществила поставку в Сирию Су-67, это может привести к усложнению ситуации, так как американские пилоты пока не располагают реальным опытом ведения военных действий в присутствии русских истребителей.

Пентагон сделал «бравое» объявление о русский Су-57 в Сирии, однако факты говорят об обратном. Невзирая на то, что данной информации нет никаких подтверждений, зарубежные военные специалисты уже высказали свои предположения о целях данной переброски.