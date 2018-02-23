В Польше демонтируют монумент признательности Советской армии

«Монумент признательности Советской армии снесли в городе Лидзбарк-Варминьский на севере Польши, передает агентство РАР».

Это ближайший к РФ памятник признательности Красной армии в Польше.

В соответствии с законом о декоммунизации такие объекты должны быть ликвидированы собственниками земли до конца марта 2017-ого года, информирует «Вести Калининград» ссылаясь на Польский культурный центр. Так, тут до недавнего времени оставались только бетонный шпиль и статуи красноармейцев. Памятник был огорожен сеткой в целях безопасности. По утверждению мэра города Яцека Вюновского, здешние власти пару раз запрашивали у воеводства и польского вуз государственной памяти разрешение на установку отдельных элементов монумента, но согласия не получили.

Снесенный бетонный памятник красноармейцев расположили на склад, воевода Артур Хоецкий запретил его переместить даже не военное кладбище.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя. Закон подразумевает, в числе прочего, снос советских монументов. При всем этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Отмечается, что на местном погосте похоронены советские бойцы.