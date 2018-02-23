В РФ автомобиль въехал в толпу людей во время салюта, есть погибшие

В российском городе Новосибирске во время праздничного фейерверка в честь Дня защитника Отечества автомобиль Honda въехал в толпу людей.

На данный момент известно о двух погибших: двухлетнем ребенке и его матери. Кроме того, пятеро человек пострадали. Затем автомобиль врезался в столб. По предварительной версии, водитель засмотрелся на салют, не уследил за дорогой и потерял управление. В то же время, он в ДТП не пострадал.

В сообщении «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщил: «Ребенок 2015 г. р. погиб на месте происшествия, женщина, по предварительной информации мать малыша, скончалась в карете скорой помощи». На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.