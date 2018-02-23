В СБ ООН отложили голосование по проекту резолюции о перемирии в Сирии

Их распространят среди членов совета.

Российская Федерация разработала поправки к проекту резолюции Совета Безопасности о прекращении огня в Сирии, объявил постоянный уполномоченный РФ при ООН Василий Небензя, информирует ТАСС.

РФ заблокировала принятие резолюции ООН по прекращению огня в Сирии, предложенной Швецией и Кувейтом. Голосование по документу, вначале намеченное на 19:00 мск, было перенесено на час, а после этого снова отложено до 23:00 мск. На нем рассмотрят документ, подготовленный Кувейтом и Швецией и переработанный с учетом поправок, предложенных Россией.

Как проинформировали РИА Новости в постоянном представительства Кувейта, который зимой председательствует в СБ, совещание Совета, в процессе которого состоится голосование, начнется в семь вечера по мск.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готов поддержать принятие данной резолюции. Террористы не позволяют эвакуировать больных и раненых мирных граждан, а еще не дают доставить им гуманитарную помощь.