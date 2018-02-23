«За базар надо отвечать»: Москаль не намерен извиняться перед Супрун

Несмотря на просьбу премьер-министра Украины Гройсмана извиниться перед министром здравоохранения, губернатор Закарпатья не намерен это делать.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Супрун оскорбила его лично и всю Закарпатскую область своим заявлением про венгерскую вакцину от кори, которую якобы не растаможили. Он отметил: «Опровержения госпожа Супрун, к сожалению, не сделала. Поэтому мои высказывания на сессии областного совета, — это право на ответ, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины. Я выразил Ответ способом, который считал нужным. Если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловую репутацию, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказыванием. Как говорили бывшие донецкие, „базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать“. Поэтому первая должен попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня.».

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман попросил Москаля извиниться перед Супрун.