Скандальный Закон о так называемой реинтеграции Донбасса, подписанный Петром Порошенко ещё 21 февраля, обнародован в официальном печатном органе Верховной Рады «Голос Украины» и вступит в силу с завтрашнего дня — 24 февраля.

Главным, по мнению украинских неонацистов, в этом законе является то, что в нём Россия названа «страной-агрессором», а территории ЛНР и ДНР — «оккупированными».

Закон в текущей редакции даёт право президенту Украины самому определять, в каких границах и какие населённые пункты он считает временно оккупированными, опираясь на данные министерства обороны и предложения Генштаба ВСУ.

Ранее Порошенко заявлял, что закон не нарушает минские договоренности, а напротив, закладывает основу для урегулирования вопроса мирным путем.

В дополнение к принятому закону, до 1 апреля структуры ВСУ должны утвердить предложения по изменению тактического формата действий на Донбассе и выбрать главу Объединенных сил, который возьмёт на себя дальнейшее поведение операции.

Виктор Медведчук уже назвал этот закон крестом на попытках мирного урегулирования конфликта. В Республиках Донбасса также заявили, что закон нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.





Но тут необходимо отметить, что руки у украинских военных и так ничем не связаны — об этом свидетельствуют как ежедневные обстрелы Республик, так и попытки прорыва линии обороны вооруженных сил ЛНР и ДНР.

Кроме того, как строгость, так и абсурдность законов сегодняшней Украины компенсируются необязательностью их исполнения.