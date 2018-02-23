Жириновский поддержал Норкина после драки на НТВ

Лидер ЛДПР прокомментировал драку журналиста и политолога в прямом эфире. Инцидент произошел накануне в студии НТВ.

Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале, что поддерживает журналиста телеканала Андрея Норкина в их споре с украинским политологом Дмитрием Суворовым. По его мнению, он оказался единственным в студии НТВ человеком, у которого хватило решительности «заткнуть зарвавшегося украинского горлопана».

Политик также добавил, что российские дипломаты, журналисты и юристы должны стать «зубастее», чтобы люди перестали вытирать о них ноги. Напомним, драка завязалась в процессе обсуждения конфликта на востоке Украины — стороны не пришли к единому мнению.