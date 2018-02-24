Агентство S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня

Агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch не стало поднимать российский рейтинг и сохранило его на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории.

Агентство Fitch отметило сохранение сильного баланса, улучшения экономической политики и здоровые внешние финансы. При этом отмечается, что в России есть структурные слабости: геополитическая напряженность, зависимость от отдельных товаров и управленческие риски.