«Антифашисты» из Бильбао – провокаторы и виновники смерти полицейского

Болельщики испанского "Атлетика" вчера были омерзительны, на их совести провокации, драки и смерть полицейского. Почему так вышло - разбираемся.

Признаться, накануне смотрел за сообщениями из Бильбао, где местный "Атлетик" принимал московский "Спартак" в матче Лиги Европы, как на сводки боев. Я неплохо разбираюсь в такой узкой специализации, как фанатское движение, но вчера негодовал от действий испанских, точнее, басконских болельщиков. Фанаты "Спартака" далеко не ангелы, но они не совершили ни одного действия, чтобы начать ту странную войну, которую затеяли их "коллеги" из Бильбао.

Напомним, что за неделю до матча в столице Басконии, местные анархисты и антифашисты, а они составляют большинство болельщиков "Атлетика", неожиданно объявили через СМИ о том, что не допустят в свой город болельщиков "Спартака". Русские фанаты были заранее объявлены фашистами, нацистами и варварами, исповедующие неприемлемые взгляды для страны басков. На каком основании местные такое придумали, совершенно непонятно. Да, большинство русских фанатов – это патриоты и умеренные националисты. Однако нигде и никогда организованные объединения "Спартака" не позиционировали себя в качестве радикалов или, к примеру, национал-социалистов!

Более того, ни один волосок не упал с чела болельщиков "Атлетика" на первой игре Лиги Европы в Москве. Сами баски отлично провели в России время и спокойно уехали к себе на родину. Никому до них не было дела, если быть точнее.

И вот, за несколько дней до ответной встречи, на авансцену вылезают мифические антифашисты, которые последовательно проводят несколько маршей, демонстраций и шествий в Бильбао под лозунгом: "Русские фашисты – убирайтесь!" (на самом деле фраза была куда грубее). Перед игрой местные СМИ устраивают какую-то невероятную истерику, а любых спартаковцев рассматривают как диких зверей, вырвавшихся из джунглей в большой город.

В день игры антифа попытались организовать еще одно шествие, и только тут неспешная испанская полиция, наконец-то, приняла решение все это безобразие прекратить.

Но было уже слишком поздно!

Разгоряченные баски бросались на любые группы гостей из России, что на поджарых и спортивных фанатов, что на простых болел, взрослых уже людей с семьями и детьми. Спартачи тоже не оставались в долгу. Видя к себе такое отношение, которое совершенно ничем не было спровоцировано, русские вступали в стычки с испанцами, а за день до игры в окрестностях Бильбао разнесли бар.

В день матча в городе начались настоящие боевые действия практически на всех центральных улицах. Собственно, ровно такая же картина была здесь пять лет назад, когда в Бильбао приезжали фанаты "Локомотива", которые тоже ничего плохого "Атлетику" не сделали, но к своему изумлению, попадали под раздачу в центре города во время прогулки и экскурсий.

Разница в том, что у "Спартака" достаточно выездных болельщиков, которые умеют драться и постоять за себя. Вчера всю мощь русских кулаков баски ощутили на собственных затылках и других частях тела. Но ситуация была крайне напряженная. В итоге, генеральное сражение произошло прямо перед стадионом "Сан Мамес", при попустительстве полиции. В схватке сошлись порядка 60 спартачей и 200 "атлетиков". Стороны дрались, швыряли друг в друга бутылки и подручные предметы. Во время этих событий скончался полицейский. Испанские журналисты немедленно преподнесли новость, что полицейского убили граждане России, все это дело подхватили все европейские СМИ. Однако позже выяснилось, что 51-летний страж порядка страдал хроническим заболеванием и умер от сердечного приступа, а не от действий враждующих сторон. Но в тот момент кому в стране басков нужна была правда?

Матч завершился победой "Спартака" со счетом 2:1, однако москвичам не хватило одного гола, чтобы перевести игру в овертайм и там попытаться выиграть матч. Дальше в Лиге Европы идет "Атлетик" вместе со своими ненормальными антифашистами, которые на ровном месте себе врага придумали, растрезвонили об этом на весь мир, организовали беспорядки. Смерть полицейского можно смело записывать на их счет! Ибо действия антифашистов привели к трагическим последствиям и всей этой некрасивой и возмутительной шумихе вокруг матча "Атлетик" – "Спартак".

Можно не сомневаться, что такие действия в следующий раз фанатам "Атлетика" просто так с рук не сойдут. Не только болельщики "Спартака", но и ультрас других русских клубов, все запомнили и готовы предъявить счет баскам за организацию и раскрутку совершенно ничем не мотивированного насилия.

Андрей Малосолов

https://sport.tsargrad.tv/articles/sobytija-v-bilbao-pridumali-vraga-organizovali-besporjadki-ubili-policejskogo_113555

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Стоит добавить, что радикальные националистические и «антифашистские» молодежные группировки, хотя и состоят в непримиримом конфликте между собой, являются частью единой субкультуры. Какие идеологи и зачем ее разработали, пока остается догадываться. Но влияние обоих течений на российскую молодежь в последние годы было утрачено, поэтому и обвинения спартаковцев в «фашизме» безосновательны.

На практике «субкультурность» удобна для провокаций. Какая-то группа людей объявляется идейным оппонентом, а значит есть повод для оскорблений и насилия. Для того, чтобы тебя назначили врагом и изгоем, не нужны ни суды, ни доказательства - только лозунги. Жертва провокаций реагирует и отвечает, что лишь усиливает конфликт и может перенести его с улиц уже на другой уровень – в СМИ или публичную политику. Так было и в Бильбао: «Мы же говорили вам, что они фашисты».

Все действия провокаторов направлены на разжигание псевдополитического противостояния, вовлечение в него все большего числа участников. Причем цель, одних и тех же людей, могут обвинить в прямо противоположных «провинностях»: в первом городе они будут «фашисты», в другом - «коммунисты-ватники».

Срежиссированность конфликта внутри субкультуры уже не секрет и для представителей фанатского движения. Но в реальных ситуациях сложно воздерживаться от ответа, если кто-то незаслуженно пытается тебя задеть.

Разумеется, оба крыла не имеют прямого отношения к тем словам, с которыми себя ассоциируют, «антифашисты» не борются с фашизмом, а национал-социалисты не действуют в интересах своего народа. Внутри глобального общества в одинаковой степени угнетается как национальное самосознание, так и социальное равноправие, и субкультурам отводится роль отдушины, где у страданий есть причина, а у ненависти есть цель. И не так страшно, что враги ложные, если в пылу борьбы вымещаются эмоции.