«Антифашисты» из Бильбао – провокаторы и виновники смерти полицейского

Показать меню
Актуально
Киевские депутаты переименовали Московский мост в Северный - 16:19 Киевские депутаты переименовали Московский мост в Северный Орешкин рассказал, что хочет услышать в послании Путина Федеральному собранию - 16:19 Орешкин рассказал, что хочет услышать в послании Путина Федеральному собранию Лавров: РФ предлагает СБ ООН не распространять перемирие в Сирии на ИГ и «Нусру» - 16:19 Лавров: РФ предлагает СБ ООН не распространять перемирие в Сирии на ИГ и «Нусру» Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 образцов вооружений - 16:19 Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 образцов вооружений Греция выдала России участника банды убийц 60 человек - 16:21 Греция выдала России участника банды убийц 60 человек Шестеро таджиков осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах - 16:21 Шестеро таджиков осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах Еловац: баскетболисты Сербии надеются на поддержку болельщиков в игре с немцами - 16:25 Еловац: баскетболисты Сербии надеются на поддержку болельщиков в игре с немцами Еловац: Зоран Лукич убедил меня приехать в "Нижний Новгород" - 16:25 Еловац: Зоран Лукич убедил меня приехать в Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дубае - 16:25 Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дубае Радченко: если "Зенит" не пропустит, то пройдет "Селтик" в Лиге Европы - 16:25 Радченко: если МОК надеется передать медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам до - 16:32 МОК надеется передать медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам до окончания Олимпиады Ученые назвали эффективное средство для борьбы с депрессией - 16:34 Ученые назвали эффективное средство для борьбы с депрессией США посоветовали Украине не игнорировать мнение стран-соседей относительно - 16:34 США посоветовали Украине не игнорировать мнение стран-соседей относительно языкового вопроса Кадыров не виноват в сбоях в работе социальная сеть Facebook и Инстаграм - 16:39 Кадыров не виноват в сбоях в работе социальная сеть Facebook и Инстаграм Песков поведал, как и где пройдёт письмо Владимира Путина Федеральному собранию - 16:40 Песков поведал, как и где пройдёт письмо Владимира Путина Федеральному собранию Стало известно, сколько газа нелегально добыла Российская Федерация около Крыма - 16:40 Стало известно, сколько газа нелегально добыла Российская Федерация около Крыма В Vodafone сообщили о проблемах со связью в оккупированном Луганске - 16:40 В Vodafone сообщили о проблемах со связью в оккупированном Луганске
» » «Антифашисты» из Бильбао – провокаторы и виновники смерти полицейского

«Антифашисты» из Бильбао – провокаторы и виновники смерти полицейского


Добавлено: 24 фев 2018 в 11:35, Категория: Политика
«Антифашисты» из Бильбао – провокаторы и виновники смерти полицейского

Болельщики испанского "Атлетика" вчера были омерзительны, на их совести провокации, драки и смерть полицейского. Почему так вышло - разбираемся.

Признаться, накануне смотрел за сообщениями из Бильбао, где местный "Атлетик" принимал московский "Спартак" в матче Лиги Европы, как на сводки боев. Я неплохо разбираюсь в такой узкой специализации, как фанатское движение, но вчера негодовал от действий испанских, точнее, басконских болельщиков. Фанаты "Спартака" далеко не ангелы, но они не совершили ни одного действия, чтобы начать ту странную войну, которую затеяли их "коллеги" из Бильбао.

Напомним, что за неделю до матча в столице Басконии, местные анархисты и антифашисты, а они составляют большинство болельщиков "Атлетика", неожиданно объявили через СМИ о том, что не допустят в свой город болельщиков "Спартака". Русские фанаты были заранее объявлены фашистами, нацистами и варварами, исповедующие неприемлемые взгляды для страны басков. На каком основании местные такое придумали, совершенно непонятно. Да, большинство русских фанатов – это патриоты и умеренные националисты. Однако нигде и никогда организованные объединения "Спартака" не позиционировали себя в качестве радикалов или, к примеру, национал-социалистов!

Более того, ни один волосок не упал с чела болельщиков "Атлетика" на первой игре Лиги Европы в Москве. Сами баски отлично провели в России время и спокойно уехали к себе на родину. Никому до них не было дела, если быть точнее.

И вот, за несколько дней до ответной встречи, на авансцену вылезают мифические антифашисты, которые последовательно проводят несколько маршей, демонстраций и шествий в Бильбао под лозунгом: "Русские фашисты – убирайтесь!" (на самом деле фраза была куда грубее). Перед игрой местные СМИ устраивают какую-то невероятную истерику, а любых спартаковцев рассматривают как диких зверей, вырвавшихся из джунглей в большой город.

В день игры антифа попытались организовать еще одно шествие, и только тут неспешная испанская полиция, наконец-то, приняла решение все это безобразие прекратить.

Но было уже слишком поздно!

Разгоряченные баски бросались на любые группы гостей из России, что на поджарых и спортивных фанатов, что на простых болел, взрослых уже людей с семьями и детьми. Спартачи тоже не оставались в долгу. Видя к себе такое отношение, которое совершенно ничем не было спровоцировано, русские вступали в стычки с испанцами, а за день до игры в окрестностях Бильбао разнесли бар.

В день матча в городе начались настоящие боевые действия практически на всех центральных улицах. Собственно, ровно такая же картина была здесь пять лет назад, когда в Бильбао приезжали фанаты "Локомотива", которые тоже ничего плохого "Атлетику" не сделали, но к своему изумлению, попадали под раздачу в центре города во время прогулки и экскурсий.

Разница в том, что у "Спартака" достаточно выездных болельщиков, которые умеют драться и постоять за себя. Вчера всю мощь русских кулаков баски ощутили на собственных затылках и других частях тела. Но ситуация была крайне напряженная. В итоге, генеральное сражение произошло прямо перед стадионом "Сан Мамес", при попустительстве полиции. В схватке сошлись порядка 60 спартачей и 200 "атлетиков". Стороны дрались, швыряли друг в друга бутылки и подручные предметы. Во время этих событий скончался полицейский. Испанские журналисты немедленно преподнесли новость, что полицейского убили граждане России, все это дело подхватили все европейские СМИ. Однако позже выяснилось, что 51-летний страж порядка страдал хроническим заболеванием и умер от сердечного приступа, а не от действий враждующих сторон. Но в тот момент кому в стране басков нужна была правда?

Матч завершился победой "Спартака" со счетом 2:1, однако москвичам не хватило одного гола, чтобы перевести игру в овертайм и там попытаться выиграть матч. Дальше в Лиге Европы идет "Атлетик" вместе со своими ненормальными антифашистами, которые на ровном месте себе врага придумали, растрезвонили об этом на весь мир, организовали беспорядки. Смерть полицейского можно смело записывать на их счет! Ибо действия антифашистов привели к трагическим последствиям и всей этой некрасивой и возмутительной шумихе вокруг матча "Атлетик" – "Спартак".

Можно не сомневаться, что такие действия в следующий раз фанатам "Атлетика" просто так с рук не сойдут. Не только болельщики "Спартака", но и ультрас других русских клубов, все запомнили и готовы предъявить счет баскам за организацию и раскрутку совершенно ничем не мотивированного насилия.

Андрей Малосолов

https://sport.tsargrad.tv/articles/sobytija-v-bilbao-pridumali-vraga-organizovali-besporjadki-ubili-policejskogo_113555

***

Стоит добавить, что радикальные националистические и «антифашистские» молодежные группировки, хотя и состоят в непримиримом конфликте между собой, являются частью единой субкультуры. Какие идеологи и зачем ее разработали, пока остается догадываться. Но влияние обоих течений на российскую молодежь в последние годы было утрачено, поэтому и обвинения спартаковцев в «фашизме» безосновательны.

На практике «субкультурность» удобна для провокаций. Какая-то группа людей объявляется идейным оппонентом, а значит есть повод для оскорблений и насилия. Для того, чтобы тебя назначили врагом и изгоем, не нужны ни суды, ни доказательства - только лозунги. Жертва провокаций реагирует и отвечает, что лишь усиливает конфликт и может перенести его с улиц уже на другой уровень – в СМИ или публичную политику. Так было и в Бильбао: «Мы же говорили вам, что они фашисты».

Все действия провокаторов направлены на разжигание псевдополитического противостояния, вовлечение в него все большего числа участников. Причем цель, одних и тех же людей, могут обвинить в прямо противоположных «провинностях»: в первом городе они будут «фашисты», в другом - «коммунисты-ватники».

Срежиссированность конфликта внутри субкультуры уже не секрет и для представителей фанатского движения. Но в реальных ситуациях сложно воздерживаться от ответа, если кто-то незаслуженно пытается тебя задеть.

Разумеется, оба крыла не имеют прямого отношения к тем словам, с которыми себя ассоциируют, «антифашисты» не борются с фашизмом, а национал-социалисты не действуют в интересах своего народа. Внутри глобального общества в одинаковой степени угнетается как национальное самосознание, так и социальное равноправие, и субкультурам отводится роль отдушины, где у страданий есть причина, а у ненависти есть цель. И не так страшно, что враги ложные, если в пылу борьбы вымещаются эмоции.



Материалы по теме:

Пять болельщиков "Спартака" задержаны в Бильбао еще до начала матча с "Атлетиком"
Более 2 тысяч болельщиков "Спартака" ожидается на гостевом матче с "Атлетиком"
"Спартак" выделил 1300 билетов для болельщиков "Атлетика" на домашний матч ЛЕ
Соперник "Спартака" в ЛЕ "Атлетик" не сог победить в матче Примеры
Добавлено: 24 фев 2018 в 11:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В России ответили Польше на требование возместить «злодеяния» Ивана Сусанина

В России ответили Польше на требование возместить «злодеяния» Ивана Сусанина

Бабаев: у игрока ЦСКА Васина подозрения на

Бабаев: у игрока ЦСКА Васина подозрения на "кресты"

Колосков: ЦСКА предстоит серьезная проверка на прочность в матчах с

Колосков: ЦСКА предстоит серьезная проверка на прочность в матчах с "Лионом"

Колосков: предрек

Колосков: предрек "Зениту" победу в Лиге Европы, считаю, что так и случится

Загрузка...



Лента новостей
МИД РФ прокомментировал вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса - 15:47 МИД РФ прокомментировал вступление в силу закона о реинтеграции ДонбассаНазвана причина гибели пограничника во Львовской области - 15:47 Названа причина гибели пограничника во Львовской области"Южный Урал" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф ВХЛ с "Ермаком" - 15:42 Лыжница Истомина победила в гонке на 10 км на турнире для не допущенных до ОИ - 15:42 Лыжница Истомина победила в гонке на 10 км на турнире для не допущенных до ОИРезюме Cтива Джобса с ошибками продадут с молотка (ФОТО) - 15:28 Резюме Cтива Джобса с ошибками продадут с молотка (ФОТО)В Британии полиция «крышует» банды насильников - 15:28 В Британии полиция «крышует» банды насильниковЗрада: Украинские производители водки поздравили Донецк с 23 февраля (ФОТО) - 15:28 Зрада: Украинские производители водки поздравили Донецк с 23 февраля (ФОТО)Медведев назначил нового заместителя главы ФНС - 15:26 Медведев назначил нового заместителя главы ФНСМитинг в защиту русских школ стартовал в Риге - 15:26 Митинг в защиту русских школ стартовал в РигеСоглашение России и Туркмении о борьбе с наркотиками вступило в силу - 15:25 Соглашение России и Туркмении о борьбе с наркотиками вступило в силуВ Госдуме напомнили Трампу о настоящем «позоре» США - 15:25 В Госдуме напомнили Трампу о настоящем «позоре» СШАМедведев поздравил лыжников Большунова и Ларькова с медалями ОИ-2018 - 15:25 Медведев поздравил лыжников Большунова и Ларькова с медалями ОИ-2018Гидрометцентр пообещал москвичам отступление морозов 1 марта - 15:25 Гидрометцентр пообещал москвичам отступление морозов 1 мартаМаск назвал «пароль» к будущему глобальному интернету - 15:21 Маск назвал «пароль» к будущему глобальному интернету
Последние новости
В МИД России рассказали очередную историю о "наступлении" ВСУ на Донбассе - 16:18 В МИД России рассказали очередную историю о Сделка на миллиард: Украина подписала договор с крупной американской корпорацией - 16:18 Сделка на миллиард: Украина подписала договор с крупной американской корпорацией Ватерполистки "КИНЕФ-Сургутнефтегаза" сыграли вничью с "Олимпиакосом" в Евролиге - 16:14 Ватерполистки "Сокол" победил "Саров" во втором матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ - 16:14 ВМС Украины передадут танзанийское судно, изъятое за посещение Крыма - 16:08 ВМС Украины передадут танзанийское судно, изъятое за посещение Крыма Онищенко положительно оценил поправки Путина в закон о РАН - 16:08 Онищенко положительно оценил поправки Путина в закон о РАН ВСУ наносят удары из артиллерии и прячут «Грады» в жилых кварталах: полная сводка о военной - 16:02 ВСУ наносят удары из артиллерии и прячут «Грады» в жилых кварталах: полная сводка о военной ситуации в ДНР (ВИДЕО) Известная телеведущая застраховала свои роскошные ягодицы на миллионы - 16:00 Известная телеведущая застраховала свои роскошные ягодицы на миллионы Международные наблюдатели рассказали об эскалации конфликта на Донбассе - 15:56 Международные наблюдатели рассказали об эскалации конфликта на Донбассе В США задержали возможного последователя массового убийцы из Флориды - 15:56 В США задержали возможного последователя массового убийцы из Флориды Украина узаконила «агрессию» России, но это не спасло ее от показательного унижения в ЕС - 15:53 Украина узаконила «агрессию» России, но это не спасло ее от показательного унижения в ЕС Запад готовит теракты в Дамаске, чтобы помешать освобождению Восточной Гуты - 15:53 Запад готовит теракты в Дамаске, чтобы помешать освобождению Восточной Гуты Фильм Германа-младшего получил награду на Берлинале - 15:49 Фильм Германа-младшего получил награду на Берлинале
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"