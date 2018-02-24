Баскетболисты сборной России уступили команде Франции в отборе Кубка мира

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Баскетболисты сборной России на выезде уступили в овертайме команде Франции в матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года.

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Страсбурге, завершилась победой хозяев паркета со счетом 75:74 (12:12, 16:17, 15:12, 18:20, 14:13). Самыми результативными в составе россиян стали Дмитрий Кулагин (17 очков, 4 подбора, 4 передачи), Сергей Карасев (16 очков) и Дмитрий Хвостов (13 очков).

Сборная России потерпела два поражения в трех играх и занимает третье место в квартете Е. Следующий матч российские баскетболисты проведут 25 февраля в Перми против сборной Боснии и Герцеговины.