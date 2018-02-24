Боня высказалась об измене Тарасова и посоветовала его беременной жене смириться с этим

Семья Дмитрия Тарасова не дает покоя Виктории Бони. В одном из прямых эфиров телеведущая решила высказаться по поводу измены Дмитрия его беременной жене.

«Тарасов изменил своей беременной жене. Я считаю, что это нормально для мужчин, для нас - нет. Это в их природе. Ну, вот сейчас он загулял, все об этом узнали. Что может сделать его беременная жена? Ничего. Разве что смириться, ведь она нашла себе такого мужчину», - поделилась мнением Виктория.