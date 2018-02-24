Брянский депутат Михаил Иванов помогает зооприюту

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов оказывает помощь зооприюту, об этом стало известно после публикации в социальных сетях.

Михаил Иванов призвал неравнодушных людей оказывать зооприюту посильную помощь.

— Сегодня посетил приют для бездомных животных на собственном избирательном округе. В который раз он привез сюда 300 кг сухого корма для «постояльцев» приюта. Также все желающие могут лично оказать нужную помощь зооприюту.

Депутат сетует на немалое количество бедствующих «братьев наших меньших» и просит к нему присоединяться в помощи приюту.