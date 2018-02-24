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Чужие среди нас: уфологи рассказали, сколько гуманоидов живет на Земле и в каких странах они обитают


Добавлено: 24 фев 2018 в 00:59, Категория: Технологии
Чужие среди нас: уфологи рассказали, сколько гуманоидов живет на Земле и в каких странах они обитают

Специалисты в сфере внеземного разума считают, что на Земле живут гуманоиды, прилетевшие с экзопланет.

По их расчетам, во Вселенной примерно 100 планет заселено разумными существами. Об этом сообщает источник, ссылаясь на зарубежное издание Astronomy.

Уфологи полагают, что среди нас живут как минимум 7000 гуманоидов. Причем не все прибывшие на Землю смогли здесь адаптироваться, поэтому некоторым пришлось вернуться домой.  

Специалисты говорят о том, что наши братья по разуму предпочитают селиться в экономически развитых государствах – США, Китае, Японии и Германии. Недаром, говорят они, инопланетные корабли чаще всего фиксируют в районе Северной Америки.



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Добавлено: 24 фев 2018 в 00:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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