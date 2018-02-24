День 24 февраля в истории

45 лет (1973) впервые вышла в эфир телепередача «Очевидное — невероятное».
Она была задумана, как обозрение научно-популярных фильмов, но очень быстро превратилась, по словам одного из её авторов, Льва Николаева, в «обозрение научных идей». В студии программы ученые и философы рассказывали о науке и технике, изобретениях, освещали философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делали прогнозы на будущее.
Бессменным ведущим «Очевидного-невероятного» был учёный-физик, профессор Сергей Капица.
В 1994 году из-за отсутствия финансирования программа была закрыта, но в 1997 году вновь вышла под названием «Очевидное — невероятное. Век XXI». После смерти Сергея Капицы телепрограмма перестала выходить в эфир.
61 год назад (24 февраля по 5 марта 1957 года) в СССР впервые был проведён Чемпионат мира по хоккею.
В соревнованиях, которые прошли в Москве, приняли участие сборные 8 стран мира. 5 государств бойкотировали чемпионат в связи с политическими событиями (Суэцкий кризис и Венгерское восстание).
Чемпионом стала команда Швеции, серебряным призером — сборная СССР, бронзу получила Чехословакия.
298 лет назад (1720), указом Петра I в Санкт-Петербурге был основан Главный магистрат.
Этот высший орган городского управления Российской империи подчинялся непосредственно царю и Сенату. Он был создан для централизации управления делами посадского населения и был призван «ведать всех купецких людей судом и о их делах доносить в Сенат, и рассыпанную сию храмину паки собрать»
В 1721 году был утверждён «Регламент, или Устав Главного магистрата», согласно которому горожане делились на «регулярных граждан», которые входили в различные гильдии и цеха, и «подлых», находившихся «в наймах» и на «чёрных работах». Главный магистрат руководил городовыми магистратами, рассматривал апелляции на их судебные решения. Он также контролировал распределение финансов в городах, в том числе, сбор податей.
Главный магистрат был ликвидирован Екатериной II в 1782 году.
76 лет назад (1942) впервые вышла в эфир американская радиостанция «Голос Америки».
Вещание началось со слов: «Мы будем говорить об Америке и войне, новости могут быть хорошими или плохими — мы будем сообщать вам правду»
В 1947 году, с началом «холодной войны», радиостанция стала выпускать программы на русском языке. Сотрудниками Русской службы были преимущественно эмигранты «второй волны».
Сегодня «Голос Америки» вещает на 45 языках мира. Аудитория радиостанции составляет более 115 миллионов человек.
552 года назад (1466) в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей.
Различные денежные и вещевые жеребьевки проводились ещё в Древнем Китае и в Римской империи. Специальные кости для бросания жребия находили также в древнеассирийских и древнеегипетских захоронениях.
Официально датой рождения лотерей принято считать 24 февраля 1466 года, когда вдова фламандского художника Яна ван Эйка провела первую денежную лотерею, приуроченную к годовщине смерти своего мужа. Средства, полученные от её проведения, были предназначены городским беднякам.
В России первая лотерея была проведена в начале XVIII века московским часовщиком Яковом Гассенусом.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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