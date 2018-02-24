День 24 февраля в истории

45 лет (1973) впервые вышла в эфир телепередача «Очевидное — невероятное».

Она была задумана, как обозрение научно-популярных фильмов, но очень быстро превратилась, по словам одного из её авторов, Льва Николаева, в «обозрение научных идей». В студии программы ученые и философы рассказывали о науке и технике, изобретениях, освещали философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делали прогнозы на будущее.

Бессменным ведущим «Очевидного-невероятного» был учёный-физик, профессор Сергей Капица.

В 1994 году из-за отсутствия финансирования программа была закрыта, но в 1997 году вновь вышла под названием «Очевидное — невероятное. Век XXI». После смерти Сергея Капицы телепрограмма перестала выходить в эфир.

61 год назад (24 февраля по 5 марта 1957 года) в СССР впервые был проведён Чемпионат мира по хоккею.

В соревнова­ниях, которые прошли в Москве, приняли участие сборные 8 стран мира. 5 государств бойкотировали чемпионат в связи с политическими событиями (Суэцкий кризис и Венгерское восстание).

Чемпионом стала команда Швеции, серебряным призером — сборная СССР, бронзу получила Чехословакия.

298 лет назад (1720), указом Петра I в Санкт-Петербурге был основан Главный магистрат.

Этот высший орган городского управления Российской империи подчинялся непосредственно царю и Сенату. Он был создан для централизации управления делами посадского населения и был призван «ведать всех купецких людей судом и о их делах доносить в Сенат, и рассыпанную сию храмину паки собрать»

В 1721 году был утверждён «Регламент, или Устав Главного магистрата», согласно которому горожане делились на «регулярных граждан», которые входили в различные гильдии и цеха, и «подлых», находившихся «в наймах» и на «чёрных работах». Главный магистрат руководил городовыми магистратами, рассматривал апелляции на их судебные решения. Он также контролировал распределение финансов в городах, в том числе, сбор податей.

Главный магистрат был ликвидирован Екатериной II в 1782 году.

76 лет назад (1942) впервые вышла в эфир американская радио­станция «Голос Америки».

Вещание началось со слов: «Мы будем говорить об Америке и войне, новости могут быть хорошими или плохими — мы будем сообщать вам правду»

В 1947 году, с началом «холодной войны», радиостанция стала выпускать программы на рус­ском языке. Сотрудниками Русской службы были преимущественно эмигранты «второй волны».

Сегодня «Голос Америки» вещает на 45 языках мира. Аудитория радиостанции составляет более 115 миллионов человек.

552 года назад (1466) в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей.

Различные денежные и вещевые жеребьевки проводились ещё в Древнем Китае и в Римской империи. Специальные кости для бросания жребия находили также в древнеассирийских и древнеегипетских захоронениях.

Официально датой рождения лотерей принято считать 24 февраля 1466 года, когда вдова фламандского художника Яна ван Эйка провела первую денежную лотерею, приуроченную к годовщине смерти своего мужа. Средства, полученные от её проведения, были предназначены городским беднякам.

В России первая лотерея была проведена в начале XVIII века московским часовщиком Яковом Гассенусом.

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