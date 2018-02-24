Дональд Трамп усиливает санкции на Северную Корею

Президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что министерство финансов США вводит новые санкции против Северной Кореи, нацеленные на судоходные и торговые компании, а также корабли, чтобы еще больше изолировать страну-изгой.Высокопоставленные должностные лица администрации сообщили журналистам в пятницу, что Трамп обсудит новые санкции в отношении Северной Кореи во время своего выступления на Консервативной конференции по политическим действиям и обсудит санкции в качестве заголовка речи. Но президенту потребовалось почти 80 минут, чтобы упомянуть о санкциях во время его свободной речи.«Северная Корея, подверглась самым тяжелым санкциям, когда-либо навязанным нашей страной. И, честно говоря, мы надеемся, что произойдет что-то позитивное. Мы увидим, как я надеюсь, какой-то положительный сдвиг», - сказал Трамп.В своем последнем действии усиления экономической войны против Северной Кореи, правительство США ввело санкции против 27 субъектов и 28 судов, зарегистрированных или отмеченных в нескольких странах, включая Северную Корею, Китай и Сингапур.