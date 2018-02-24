Донецк проснулся от мощных обстрелов. Пулеметы, взрывы

Временно оккупированный Донецк сегодня, 24 февраля, с раннего утра содрогается от сильнейших обстрелов. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

По их данным, обстрелы идут на разных направлениях и слышны в разных районах. Также местами слышна автоматная стрельба.

«07.50 к Донецк Это что, учения опять? Пулеметные очереди слышны в Калининском районе!!!» — написал местный житель.

«08.15 к Донецк Автоматные очереди четко слышны на Гладковке», — добавил другой автор.

Есть и сообщения о взрывах. «Что-то бахнуло? 8–32к #Донецк», — пишут дончане.

Подробностей по взрыву пока нет.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.