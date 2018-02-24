Пользователи соцсетей высмеяли последнее выступление народного депутата Надежду Савченко на телеканале NewsOne.

При этом люди раскритиковали Савченко за нелепый наряд, который был ей явно не по размеру, назвав ее «дояркой в костюмчике от Гуччи».

Кроме того, поводом для критики стало то, что она запуталась в исторических датах. Так, она отметила: «С древнейших времен, века с четвертого-пятого до нашей эры или после нашей эры, в любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами».

Люди оценили знания нардепом истории «на уровне ясельной группы».

Embedded video for «Доярка в костюме от Гуччи»: Савченко повеселила сеть выступлением на ТВ

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