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» » «Доярка в костюме от Гуччи»: Савченко повеселила сеть выступлением на ТВ

«Доярка в костюме от Гуччи»: Савченко повеселила сеть выступлением на ТВ


Добавлено: 24 фев 2018 в 20:40, Категория: Украина
«Доярка в костюме от Гуччи»: Савченко повеселила сеть выступлением на ТВ

Пользователи соцсетей высмеяли последнее выступление народного депутата Надежду Савченко на телеканале NewsOne.

При этом люди раскритиковали Савченко за нелепый наряд, который был ей явно не по размеру, назвав ее «дояркой в костюмчике от Гуччи».

Кроме того, поводом для критики стало то, что она запуталась в исторических датах. Так, она отметила: «С древнейших времен, века с четвертого-пятого до нашей эры или после нашей эры, в любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами».

Люди оценили знания нардепом истории «на уровне ясельной группы».


Видео:


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Добавлено: 24 фев 2018 в 20:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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